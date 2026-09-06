സൈനുൽ ആബിദീന് സ്നേഹസാന്ദ്രത്തിന്റെ ആദരവ്text_fields
ദോഹ: മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും സഫാരി ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സൈനുൽ ആബിദീന് സ്നേഹസാന്ദ്രം ട്രസ്റ്റിന്റെ കാരുണ്യ പുരസ്കാരം. വിളപ്പിൽശാല പ്രസ് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഷീജാ സാന്ദ്ര ഉപഹാരവും പൊന്നാടയും നൽകി ആദരിച്ചു.
കേരള പ്രവാസി ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കലാപ്രേമി മാഹിൻ, കൃപാ ചാരിറ്റീസ് കൺവീനർ പ്രൊ. ഷംനാദ്, അഡ്വ. റോഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
വിളപ്പിൽശാലയിൽ സ്നേഹസാന്ദ്രം ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന അനാഥ -അഗതി മന്ദിരത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. നിർദിഷ്ട മന്ദിരത്തിനായി ലഭിച്ച 20 സെന്റ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഡോ. സൈനുൽ ആബിദീൻ, പുതിയ മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
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