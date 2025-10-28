Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Oct 2025 1:36 PM IST
    date_range 28 Oct 2025 1:36 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ അ​ണ്ട​ർ-17 ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബോ​ൾ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് സ​ഹ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​ണ്ട​ർ-17 ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ​ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ സ​ഹ​ൽ ഫൈ​സ​ൽ. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​ണ്ട​ർ-17 ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മി​ൽ സ​ഹ​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കും. തു​നീ​ഷ്യ, സ്പെ​യി​ൻ, കൊ​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ ശ​ക്ത​രാ​യ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക.

    കാ​യി​ക മി​ക​വും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശി​ല​ന​വും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​ണ് സ​ഹ​ൽ ഫൈ​സ​ലി​നെ ദേ​ശീ​യ ടി​മി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച സ​ഹ​ൽ ഫൈ​സ​ലി​നെ ​ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും മി​ക​വും മ​റ്റു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ശൈ​ഖ് ഷ​മീം സാ​ഹി​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsUnder-17Qatar National TeamHandball Team
