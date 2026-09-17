Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​നി​യ​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ തുടരണം -തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ച്ച​വി​ശ്ര​മ​നി​യ​മം അ​വ​സാ​നി​ച്ചു സു​ര​ക്ഷാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ തുടരണം -തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    ദോ​ഹ: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് തു​റ​സ്സാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന തൊ​ഴി​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണം അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത് തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ -ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​മാ​ക​രു​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ല​ക്ക് അ​വ​സാ​നി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് മൂ​ല​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം നടപ്പാക്കിയത്. ഇക്കാലയളവിൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​പു​ല​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജൂ​ലൈ മാ​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Safety precautions should continue after the end of the curfew
    Next Story
    X