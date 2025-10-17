Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ​ഫാ​രി വി​ൻ 25...
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:41 AM IST

    സ​ഫാ​രി വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    സ​ഫാ​രി വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    സ​ഫാ​രി വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ

    കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യ വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​റാ​മ​ത്തെ​യും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​ർ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ഫാ​യി​സ് (കൂ​പ്പ​ൺ ന​മ്പ​ർ: എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ 600066123), അ​ഫ്റാ​ർ (കൂ​പ്പ​ൺ ന​മ്പ​ർ: എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ 601105023), വി​ജ​യ അ​മൃ​ത നാ​യി​ഡു പു​ലാ​ഗ​ല (കൂ​പ്പ​ൺ ന​മ്പ​ർ: എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ 601024 174 ), ദ​യ്‌​ല​ൻ (കൂ​പ്പ​ൺ ന​മ്പ​ർ: എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ 600320317 ) ഫ്ലോ​ഡെ​ലി​സ പ​ലി​ല്ലോ (കൂ​പ്പ​ൺ ന​മ്പ​ർ: എ​സ്.​ടി.​ആ​ർ 600394247) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​പ്പ​തോ​ടു കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ച വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​ത് ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ആ​കെ ആ​റു ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി 25 കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​ഫാ​രി സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്. നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ സ​ഫാ​രി​ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പു​തി​യ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:safariToyotawinsmega promotion
    News Summary - Safari Wins 25 Toyota Race Cars Mega Promotion
    Similar News
    Next Story
    X