    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 9:16 AM IST

    സ​ഫാ​രി വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ന്‍ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്

    ആ​ദ്യ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക്കു​ള്ള ടെ​സ് ല ​കാ​ര്‍ കൈ​മാ​റി
    സ​ഫാ​രി വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ന്‍ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ്
    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​സ്ദാ​ന്‍ മാ​ളി​ലെ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മാ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഒ​രു പ​ര്‍ച്ചേ​സും കൂ​ടാ​തെ കൂ​പ്പ​ണ്‍ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ടെ​സ് ല ​കാ​റു​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ന്‍ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച എം.​ഡി. ഫി​റോ​സ് സ​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ന്‍ അ​ന്‍സാ​രി​ക്ക് ടെ​സ് ല ​കാ​ര്‍ സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് കൈ​മാ​റി.

    നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ടം നേ​ടി​യ സ​ഫാ​രി​ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 18ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ന്‍ പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19ന് ​സ​ഫാ​രി എ​സ്ദാ​ന്‍ മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. യാ​തൊ​രു പ​ര്‍ച്ചേ​സും കൂ​ടാ​തെ ത​ന്നെ ഗ​റാ​ഫ സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് വി​സി​റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ ഫ്രീ ​ആ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​പ്പ​ണ്‍ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഏ​തൊ​രാ​ള്‍ക്കും പ്ര​മോ​ഷ​നി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാം.

