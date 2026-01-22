Begin typing your search above and press return to search.
    22 Jan 2026 1:11 PM IST
    22 Jan 2026 1:11 PM IST

    സ​ഫാ​രി ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    സ​ഫാ​രി ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    സ​ഫാ​രി ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ

    കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യ ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ്, വി​ൻ 30 ബെ​സ്റ്റൂ​ൺ കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ കു​മി​നൂ​റി പു​ലാ​യ, ജോ​ണി ലീ ​എ​ലി​ന​ർ​വെ​സ്, ഷാ​ഹി​ദ് ഹു​സ്സൈ​ൻ ആ​ഷി​ഖ്, അ​ൻ​സാ​ർ മീ​താ​ൽ എ​വെ​ള​ള​രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ദ്യ നാ​ലു കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ത് ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലും നാ​ല് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ വീ​ത​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സ​ൽ​വാ റോ​ഡി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്രി​തി​നി​ധി​യു​ടെ​യും സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15ന് ​അ​ൽ​ഖോ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:safaricarsQatar Newsgulf news malayalam
    X