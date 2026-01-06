Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:34 AM IST

    സഫാരി ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് നറുക്കെടുപ്പ്

    സഫാരി ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് നറുക്കെടുപ്പ്
    സ​ഫാ​രി ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യ ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വ്, വി​ൻ 30 ബെ​സ്റ്റ​ൺ കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ​ൽ​വാ റോ​ഡി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്രി​തി​നി​ധി​യും സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലെ സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​ർ കു​മി​നൂ​റി പു​ലാ​യ, ജോ​ണി ലീ ​എ​ലി​ന​ർ​വെ​സ്, ഷാ​ഹി​ദ് ഹു​സ്സൈ​ൻ ആ​ഷി​ഖ്, അ​ൻ​സാ മീ​താ​ൽ എ​വെ​ള്ള​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​ത് ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ- ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലും നാ​ല് ബെ​സ്‌​റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ വീ​ത​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് ബെ​സ്‌​റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​ഹാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​ഷോ​പ്പ് ആ​ന്റ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ സ​ഫാ​രി​ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​നു സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 ന് ​അ​ൽ​ഖോ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

