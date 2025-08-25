Begin typing your search above and press return to search.
    50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഫാ​രി ഓ​ണം മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം

    50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഫാ​രി ഓ​ണം മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം
    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഫാ​രി ഓ​ണം മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം. ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പാ​യ സ​ഫാ​രി. ഓ​ണം മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ (ഏ​ക​ദേ​ശം 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ) സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ഫാ​രി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 25,000 റി​യാ​ലും, ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 15,000 റി​യാ​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും, മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 10,000 റി​യാ​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ ഫ്രി​ഡ്‌​ജ്, സാം​സ​ങ് വാ​ഷ​ർ, ഐ ​ഫോ​ൺ, റാ​ഡോ, സ​ഫാ​രി വൗ​ച്ച​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് സ​ഫാ​രി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഫാ​രി ഇ​ത്ത​വ​ണ ഓ​ണം പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​മോ​ഷ​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​ല​ക്കു​റ​വാ​ണ് സ​ഫാ​രി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സ​ഫാ​രി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 25 കൂ​ട്ടം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സ​ഫാ​രി ഓ​ണ​സ​ദ്യ 30 റി​യാ​ലി​നാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ഒ​രു സ​ദ്യ വാ​ങ്ങി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യാ​യി ഒ​രു മു​ണ്ട് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി നേ​ടാം. സ​ഫാ​രി​യി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്‌​ത​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഓ​ണ​സ​ദ്യ ല​ഭി​ക്കു​ക. ഓ​ണ​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​ക​ൾ, കു​ഞ്ഞു​ടു​പ്പു​ക​ൾ, ക​സ​വു​മു​ണ്ടു​ക​ൾ, സെ​റ്റു​സാ​രി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ശേ​ഖ​രം​ത​ന്നെ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സ​ഫാ​രി വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​മെ​ഗാ പ്രൊ​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​റാ​മ​ത്തേ​തും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ​യും ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​അ​ബൂ​ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

