    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:07 AM IST

    സ​ഫാ​രി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ; വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    സഫാരി മെഗാ പ്രമോഷൻ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റുന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യ വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ് പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി.

    ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​സീ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​ക​ർ, സി​യാ​ഉ​ൽ ഹ​ഖ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്സ് കാ​ർ​സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​ത് ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ​നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ അ​ഞ്ചു ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ നാ​ല് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ചു വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ സ​ഫാ​രി​ക്ക് ഇ​തി​നോ​ട​കം ത​ന്നെ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ജ​യി​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രൊ​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​റാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    സ​ഫാ​രി മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ 'വി​ൻ 25 ടൊ​യോ​ട്ട റെ​യ്‌​സ് കാ​ർ​സ്' വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കാ​റു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

