Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 8:35 AM IST

    സഫാരി മാൾ ജീവനക്കാര്‍ക്കായി അത്യാധുനിക ക്ലബ് ഹൗസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

    സ​ഫാ​രി മാ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക്ല​ബ് ഹൗ​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

    ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് ഗ്രൂ​പ്പാ​യ സ​ഫാ​രി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​ത്തി​നും ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കി ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ക്ല​ബ് ഹൗ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യു​ള്ള താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത്, സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ സു​രേ​ന്ദ്ര നാ​ഥ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ജോ​ലി​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള വി​ശ്ര​മം സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ക്ല​ബ് ഹൗ​സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം അ​തി​ലെ ഓ​രോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്റെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും വി​ജ​യ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ 2800ഓ​ളം വ​രു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ലി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​ത്തി​നു​മാ​യി ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് എ​റെ​ക്കാ​ലം മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഴു​വ​ന്‍ സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ച്ച സ​ഫാ​രി​യു​ടെ സെ​ന്‍ട്ര​ലൈ​സ്ഡ് അ​ക്ക​മ​ഡേ​ഷ​ന്‍ ആ​ഗ്ര​ഹം​പോ​ലെ ഒ​രു​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​ള്ള ക്ല​ബ് ഹൗ​സി​ല്‍ പു​തി​യ​തും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടു​കൂ​ടി​യ വി​ശാ​ല​മാ​യ ജിം​നേ​ഷ്യം, വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ​തും വി​നോ​ദ​പ​ര​വു​മാ​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ് റീ​ഡി​ങ് റൂം, ​വ​ലി​യ ടെ​ലി​വി​ഷ​നും വി​ശാ​ല​മാ​യ ഏ​രി​യ​യോ​ടെ​യു​ള്ള എ​ന്റ​ര്‍ടൈ​ൻ​മ​ന്റ് ഹാ​ള്‍, ചെ​സ്, കാ​രം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ ഗെ​യി​മു​ക​ള്‍ ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ ഗെ​യി​മി​ങ് ഹാ​ള്‍, ട​ര്‍ഫ് ഫു​ട്ബാ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​ഫാ​രി ക്ല​ബ് ഹൗ​സ് സ​ഫാ​രി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. പു​രു​ഷ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും വ​നി​ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള വി​നോ​ദ കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളും ഇ​തി​ല്‍ പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ന് ശേ​ഷം, ഫു​ട്ബാ​ള്‍ ട​ര്‍ഫ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കി​ക്കോ​ഫ് സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ത​മ്മി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ന്നു.

    employeesSafari Mallclub house
    News Summary - Safari Mall inaugurates state-of-the-art club house for employees
