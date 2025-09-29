Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    29 Sept 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 10:11 AM IST

    സ​ഫാ​രി മാ​ൾ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ

    സ​ഫാ​രി മാ​ൾ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ
    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ജ​ന​പ്രി​യ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​ണ് ഇ​ത്. പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യം, മാം​സം, ബേ​ക്ക​റി, മ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ് ഹൗ​സ്‌​ഹോ​ൾ​ഡ്, റെ​ഡി​മെ​യ്‌​ഡ്, ഫൂ​ട്ട്‌​വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ‌്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ആ​ക്‌​സ​സ​റീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 15 റി​യാ​ലി​നും 25 റി​യാ​ലി​നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്രൊ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​യാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ​ഫാ​രി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വെ​സ്റ്റേ​ൺ, സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്, ചൈ​നീ​സ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മി​ക​ച്ച കോ​മ്പോ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹൗ​സ് ഹോ​ൾ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ‌് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പെ​ർ​ഫ്യൂം, ബോ​ഡി സ്പ്രേ, ​മേ​ക്ക​പ്പ് സെ​റ്റ്സ്, പ​ല​ത​രം സോ​പ്പ്, ഫേ​സ് വാ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സൗ​ന്ദ​ര്യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും സ​ഫാ​രി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്കൂ​ൾ -സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ഐ​റ്റം​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഡി​മെ​യ്‌​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മെ​ൻ​സ് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ചു​രി​ദാ​ർ, ചു​രി​ദാ​ർ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ് തു​ട​ങ്ങി ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യേ​റി​യ വ​ലി​യ ക​ല​ക്ഷ​നാ​ണ് 10, 20, 30 റി​യാ​ലി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ട്രി​മ്മ​ർ, ടോ​ർ​ച്ചു​ക​ൾ, ഹെ​ഡ്‌​സെ​റ്റു​ക​ൾ, സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ധാ​രാ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ, 50 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കും. 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 25,000 റി​യാ​ൽ ഒ​രു വി​ജ​യി​ക്കും ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 15,000 റി​യാ​ൻ വീ​തം ര​ണ്ടു വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി 10,000 റി​യാ​ൽ വീ​തം മൂ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും നാ​ലാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി സാം​സ​ങ് ഫ്രി​ഡ്‌​ജ് ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്കും അ​ഞ്ചാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി സാം​സ​ങ് വാ​ഷ​ർ 2 പേ​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഐ ​ഫോ​ൺ, പ്രൊ ​മാ​ക്‌​സ്, റാ​ഡോ വാ​ച്ച്, ആ​പ്പി​ൾ മാ​ക് ബു​ക്ക്, എ​ൽ.​ജി ടി.​വി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

