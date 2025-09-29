സഫാരി മാൾ 10, 20, 30 പ്രമോഷൻ ഇന്നു മുതൽtext_fields
ദോഹ: പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ സഫാരിയിൽ 10, 20, 30 പ്രമോഷൻ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സഫാരിയുടെ ജനപ്രിയ പ്രമോഷൻ ആണ് ഇത്. പഴവർഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, മാംസം, ബേക്കറി, മറ്റ് ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ, കോസ്മെറ്റിക്സ് ഹൗസ്ഹോൾഡ്, റെഡിമെയ്ഡ്, ഫൂട്ട്വെയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസറീസ് തുടങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് ഉൽപന്നങ്ങളാണ് 10, 20, 30 പ്രമോഷനിലൂടെ സഫാരി ഔട്ട്ലറ്റുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ 15 റിയാലിനും 25 റിയാലിനും ലഭിക്കുന്ന നിരവധി പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായാണ് പ്രമോഷൻ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നത്.
സഫാരി ബേക്കറി ആൻഡ് ഹോട്ട് ഫുഡ് വിഭാഗത്തിലും ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, അറബിക്, ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളും, വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മികച്ച കോമ്പോ ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൗസ് ഹോൾഡ് വിഭാഗത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾക്കൊപ്പം കോസ്മെറ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപന്നങ്ങളും പെർഫ്യൂം, ബോഡി സ്പ്രേ, മേക്കപ്പ് സെറ്റ്സ്, പലതരം സോപ്പ്, ഫേസ് വാഷ് തുടങ്ങിയവയും ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളും സഫാരി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റേഷനറി വിഭാഗത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ഓഫിസുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ സ്കൂൾ -സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ലഭ്യമാണ്. ഗാർമെന്റ്സ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വിഭാഗത്തിൽ മെൻസ് വെയർ, ലേഡീസ് ചുരിദാർ, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങി ഗുണമേന്മയേറിയ വലിയ കലക്ഷനാണ് 10, 20, 30 റിയാലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ, ട്രിമ്മർ, ടോർച്ചുകൾ, ഹെഡ്സെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ തുടങ്ങി ധാരാളം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാണ്.
കൂടാതെ, 50 ലക്ഷത്തിലധികം ഇന്ത്യൻ രൂപ മൂല്യമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന മെഗാ പ്രമോഷന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടക്കും. 50 റിയാലിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഏതൊരാൾക്കും സമ്മാന പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി 25,000 റിയാൽ ഒരു വിജയിക്കും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 15,000 റിയാൻ വീതം രണ്ടു വിജയികൾക്കും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10,000 റിയാൽ വീതം മൂന്ന് വിജയികൾക്കും നാലാം സമ്മാനമായി സാംസങ് ഫ്രിഡ്ജ് രണ്ടു പേർക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനമായി സാംസങ് വാഷർ 2 പേർക്കും ലഭിക്കും. കൂടാതെ ഐ ഫോൺ, പ്രൊ മാക്സ്, റാഡോ വാച്ച്, ആപ്പിൾ മാക് ബുക്ക്, എൽ.ജി ടി.വി തുടങ്ങിയ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും വിജയികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register