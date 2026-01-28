Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 10:54 AM IST

    സ​ഫാ​രി മാ​ൾ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    സ​ഫാ​രി മാ​ൾ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഏ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യം, മാം​സം, ബേ​ക്ക​റി, ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ്, മ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ്, റെ​ഡി​മെ​യ്‌​ഡ്, ഫു​ട്ട്‌​വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് തു​ട​ങ്ങി നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ വ​സ്‌​തു​ക്ക​ളും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, 10, 20, 30, റി​യാ​ലി​ന്റെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ 15 റി​യാ​ലി​നും 25 റി​യാ​ലി​നും നി​ര​വ​ധി പ്രോ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    നാ​വി​ൽ കൊ​തി​യൂ​റു​ന്ന വി​വി​ധ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി സ​ഫാ​രി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വെ​സ്റ്റേ​ൺ, സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്ക്, ചൈ​നീ​സ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മി​ക​ച്ച കോ​മ്പോ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ഐ​റ്റം​സ്, ഗാ​ർ​മെ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഡി​മെ​യ്‌​ഡ്, ഫു​ട്ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗ്‌​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യേ​റി​യ വ​ൻ ക​ല​ക്ഷ​നാ​ണ് വെ​റും 10 -20 -30 റി​യാ​ലി​ന് നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​പ്പം ത​ന്നെ വി​ന്റ​ർ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ക​ല​ക്ഷ​ൻ ത​ന്നെ സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​ത​രം എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ട്രി​മ്മ​ർ, ടോ​ർ​ച്ചു​ക​ൾ, ഹെ​ഡ്സെ​റ്റു​ക​ൾ, സ്മ‌ാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ, തു​ട​ങ്ങി ധാ​രാ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​മ്പി​ച്ച വി​ല​ക്കു​റ​വോ​ടു കൂ​ടെ വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രൈ​വി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സ​ഫാ​രി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ത് ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലും നാ​ല് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ വീ​ത​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഓ​ട്ട് ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15ന് ​ന​ട​ക്കും. അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ളി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ഫാ​രി എ​സ്‌​ദാ​ൻ ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു പ​ർ​ച്ചേ​സും കൂ​ടാ​തെ ത​ന്നെ 2 ടെ​സ് ല ​മോ​ഡ​ർ വൈ ​കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19ന് ​ന​ട​ക്കും.

