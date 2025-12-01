സഫാരി മാൾ 10 -20 -30 പ്രമോഷന് തുടക്കം

സഫാരി മാൾ 10 -20 -30 പ്രമോഷന് തുടക്കംtext_fields
ദോഹ: പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ സഫാരിയിൽ 10, 20, 30 പ്രമോഷന് തുടക്കമായി. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം നിരവധി ഉപഭോക്താക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്ന സഫാരിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ പ്രമോഷനാണിത്. പഴവർഗങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മത്സ്യം, മാംസം, ബേക്കറി, ഹോട്ട് ഫുഡ് മറ്റ് ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ, കോസ്മെറ്റിക്സ്, ഹൗസ്ഹോൾഡ്, റെഡിമെയ്ഡ്, ഫുട് വെയർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസറീസ് തുടങ്ങി നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളും, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും, തുണിത്തരങ്ങളുമടക്കം ഒട്ടനവധി ഉൽപന്നങ്ങളാണ് പ്രമോഷനിലൂടെ സഫാരി ഔട്ട്ലറ്റുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
കൂടാതെ, 15, 25 റിയാലിന് ലഭിക്കുന്ന നിരവധി പ്രോഡക്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തവണയും സഫാരി പ്രമോഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഒരുക്കി സഫാരി ബേക്കറി ആൻഡ് ഹോട്ട് ഫുഡ് വിഭാഗത്തിലും ഒട്ടനവധി വിഭവങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
വെസ്റ്റേൺ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, അറബിക്, ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മികച്ച കോംമ്പോ ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ജ്യൂസുകൾ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ചിക്കൻ പാർട്സ്, ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് വിവിധ ഇനം ഐസ്ക്രീം, തുടങ്ങി പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും അടക്കം നിരവധി ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങൾ 10, 20, 30 റിയാലിന് ഫ്രോസൺ വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഗ്രോസറി വിഭാഗത്തിൽ അനവധി സ്നാക്സുകളും ഭക്ഷ്യോൽപന്നങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റേഷനറി വിഭാഗത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കാവശ്യമായതും ഓഫിസുകളിലേക്കാവശ്യമായതും അടക്കം ധാരാളം സ്കൂൾ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് ലഭ്യമാണ്. ഫേബർ കാസിൽ, മേപ്പഡ് സ്കൂൾ കിറ്റ് വിവിധയിനം സ്റ്റേഷനറി സെറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ കൂടാതെ ടോയ്സ് വിഭാഗത്തിലും സ്പോർട്സ് വിഭാഗത്തിലും 10 -20 -30 റിയാലിൽ ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ നിരയാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഗാർമെൻസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ് വിഭാഗത്തിൽ മെൻസ് വെയർ ലേഡീസ് ചുരിദാർ, ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ്, ലേഡീസ് ഡെനിം ജാക്കറ്റ്, കിഡ്സ് വെയർ, ഫുട് വെയർ, ലേഡീസ് ബാഗ്സ്, ന്യൂ ബോൺ ബേബി വിഭാഗത്തിലും അടക്കം ഗുണമേന്മയേറിയ കലക്ഷനും ലഭ്യമാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ എമർജൻസി ലൈറ്റുകൾ, ട്രിമ്മർ, ട്ടോർച്ചുകൾ, കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ, ഹെഡ്സെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, തുടങ്ങി ധാരാളം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും വമ്പിച്ച വിലകുറവോടു കൂടി പ്രമോഷനിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
