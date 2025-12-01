Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:36 AM IST

    സഫാരി മാൾ 10 -20 -30 പ്രമോഷന് തുടക്കം

    സഫാരി മാൾ 10 -20 -30 പ്രമോഷന് തുടക്കം
    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 10, 20, 30 പ്ര​മോ​ഷ​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ജ​ന​പ്രി​യ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​ണി​ത്. പ​ഴ​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മ​ത്സ്യം, മാം​സം, ബേ​ക്ക​റി, ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് മ​റ്റ് ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, ഹൗ​സ്ഹോ​ൾ​ഡ്, റെ​ഡി​മെ​യ്‌​ഡ്, ഫു​ട് വെ​യ​ർ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ‌്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് തു​ട​ങ്ങി നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ളും, ഭ​ക്ഷ്യ​ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും, തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ, 15, 25 റി​യാ​ലി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്രോ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും സ​ഫാ​രി പ്ര​മോ​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.നാ​വി​ൽ കൊ​തി​യൂ​റു​ന്ന രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി സ​ഫാ​രി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വെ​സ്റ്റേ​ൺ, സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്, ചൈ​നീ​സ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മി​ക​ച്ച കോം​മ്പോ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, ഡ്രി​ങ്കി​ങ് വാ​ട്ട​ർ, ചി​ക്ക​ൻ പാ​ർ​ട്‌​സ്, ചി​ക്ക​ൻ ന​ഗ​റ്റ്സ് വി​വി​ധ ഇ​നം ഐ​സ്ക്രീം, തു​ട​ങ്ങി പാ​ലും പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ 10, 20, 30 റി​യാ​ലി​ന് ഫ്രോ​സ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഗ്രോ​സ​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ന​വ​ധി സ്നാ​ക്‌​സു​ക​ളും ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും നി​ര​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തും ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തും അ​ട​ക്കം ധാ​രാ​ളം സ്കൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി ഐ​റ്റം​സ് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫേ​ബ​ർ കാ​സി​ൽ, മേ​പ്പ​ഡ് സ്‌​കൂ​ൾ കി​റ്റ് വി​വി​ധ​യി​നം സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി സെ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കൂ​ടാ​തെ ടോ​യ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 10 -20 -30 റി​യാ​ലി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഗാ​ർ​മെ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് റെ​ഡി​മെ​യ്‌​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മെ​ൻ​സ് വെ​യ​ർ ലേ​ഡീ​സ് ചു​രി​ദാ​ർ, ചു​രി​ദാ​ർ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ്, ലേ​ഡീ​സ് ഡെ​നിം ജാ​ക്ക​റ്റ്, കി​ഡ്‌​സ് വെ​യ​ർ, ഫു​ട് വെ​യ​ർ, ലേ​ഡീ​സ് ബാ​ഗ്‌​സ്, ന്യൂ ​ബോ​ൺ ബേ​ബി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​ട​ക്കം ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യേ​റി​യ ക​ല​ക്ഷ​നും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ട്രി​മ്മ​ർ, ട്ടോ​ർ​ച്ചു​ക​ൾ, കാ​ൽ​ക്കു​ലേ​റ്റ​റു​ക​ൾ, ഹെ​ഡ്‌​സെ​റ്റു​ക​ൾ, സ്‌​മാ​ർ​ട്ട് വാ​ച്ചു​ക​ൾ, തു​ട​ങ്ങി ധാ​രാ​ളം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​മ്പി​ച്ച വി​ല​കു​റ​വോ​ടു കൂ​ടി പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    newspromotiongulfSafari Mallqatar​
    News Summary - Safari Mall 10 -20 -30 promotion begins
