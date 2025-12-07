Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ​ഫാ​രി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 1:32 PM IST

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ​റാ​ഫ എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡി​സം​ബ​ർ 10ന്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ഫാ​രി മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ന്റെ​യും യൂ​റോ​പ് ട്രാ​വ​ൽ​സി​ന്റെ​യും ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഗ​റാ​ഫ എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡി​സം​ബ​ർ 10ന്
    cancel
    camera_alt

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ​ദോ​ഹ: സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് ഗ​റാ​ഫ​യി​ലെ എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ളി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളി​ൽ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 35000 സ്ക്വ​യ​ർ മീ​റ്റ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഗ​റാ​ഫ​യി​ലെ എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്. ബേ​സ്മെ​ന്റ് പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 2000ത്തി​ൽ പ​രം കാ​റു​ക​ൾ​ക്ക് പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ​ഫാ​രി മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ന്റെ ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ശാ​ഖ​യും, യൂ​റോ​പ് ട്രാ​വ​ൽ​സി​ന്റ എ​ട്ടാ​മ​ത്തെ ശാ​ഖ​യും എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ൾ ഗ​റാ​ഫ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള മൊ​ബൈ​ലു​ക​ളും മ​റ്റ് ആ​ക്സ​സ​റീ​സും വ​ൻ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നം​നേ​ടി​യ സ​ഫാ​രി മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം വ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വി​ല​ക്കു​റ​വു​മാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും വി​സ, ടി​ക്ക​റ്റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ ട്രാ​വ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള യൂ​റോ​പ് ട്രാ​വ​ൽ​സും സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നൊ​പ്പം തു​റ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ശാ​ല​മാ​യ ഇ​വ​ന്റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ൽ എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ട് മെ​ഗാ റാ​ഫി​ൾ ഡ്രോ ​പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് സ​ഫാ​രി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ളി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​സി​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ൾ​ക്കും വി​സി​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​വി​ധ പ​ർ​ച്ചേ​സും ചെ​യ്യാ​തെ​ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ര​ണ്ട് ടെ​സ് ല ​മോ​ഡ​ൽ വൈ ​കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് 2026 ജ​നു​വ​രി എ​ട്ടി​നും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 19നും ​എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ളി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കും.ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മോ​ഷ​നും ആ​രം​ഭി​ക്കും. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​ത് ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ൽ​നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ-​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലും നാ​ല് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ വീ​ത​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് 2026 ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് 2026 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13നും ​ന​ട​ക്കും.

    സ​ഫാ​രി​യു​ടെ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റ് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. ഒ​രേ സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ ഉ​ത​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ഗ്രോ​സ​റി, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, മാം​സം, മീ​ൻ, തു​ട​ങ്ങി​യ ഫ്ര​ഷ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം എ​ല്ലാ​ത​രം പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളും, ദി​വ​സ​വും പു​തു​മ​യോ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വി​ദേ​ശീ​യ രു​ചി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ബേ​ക്ക​റി &ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​വും, ഗ്ലോ​ൺ ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കോ​സ്മെ​റ്റി​ക്സ്, റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഐ.​ടി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ടോ​യ്സ്, സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​ല​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ സെ​ൽ​ഫ് ചെ​ക്ക്ഔ​ട്ടു​ക​ളും ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് കൗ​ണ്ട​റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ഡൈ​നി​ങ് ഏ​രി​യ​യും സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ​റാ​ഫ​യി​ലെ എ​സ്ദാ​ൻ മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ലൂ​ടെ ഗ​റാ​ഫ​യി​ലെ​യും ഉ​മ്മു​സ​ലാ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ലെ​യും മ​റ്റു സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം, ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി പു​തി​യ ഔ​ട്ട​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മ​ദ് ദാ​ഫ​ർ അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, റീ​ജ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ- ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ലാ​നി​ങ് ബി​ജു കാ​സിം, അ​സി. ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ-​പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ താ​മ​ർ അ​ൽ സൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Safari Hypermarket Garafa Esdan Mall to be inaugurated on December 10
    Similar News
    Next Story
    X