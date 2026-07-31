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    Qatar
    Posted On
    date_range 31 July 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 10:37 AM IST

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം

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    ഷോ​റും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​വി​ധ പ​ർ​ച്ചേ​സു​മി​ല്ലാ​തെ എം.​ജി -3 കാ​ർ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ സു​വ​ർ​ണ്ണാ​വ​സ​രം
    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം
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    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ളി​ലെ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ

    സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ളി​ലെ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഗ്രൂ​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ​ഫാ​രി മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്‌ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും എ​സ്ദാ​ന്‍ മാ​ള്‍ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ലു​ക​ളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വും വി​ശാ​ല​വു​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഉറപ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് സ​ഫാ​രി ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്‌​മെ​ന്റ്‌ സ്റ്റോ​ര്‍ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് പു​തി​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി.​സി.​സി​യു​ടെ റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ മ​റ്റാ​ര്‍ക്കും അ​നു​ക​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​മോ​ഷ​നാ​ണ്‌ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. സ​ഫാ​രി ഫൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ എ​സ്‌​ദാ​ന്‍ മാ​ള്‍ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ള്‍ക്കും യാ​തൊ​രു​വി​ധ പ​ര്‍ച്ചേ​സും കൂ​ടാ​തെ തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി എം.​ജി 3 (2026 മോ​ഡ​ൽ) കാ​ര്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള "വി​സി​റ്റ്‌ ആ​ന്‍ഡ്‌ വി​ന്‍” മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​ണ്‌ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ദി​വ​സം മു​ത​ല്‍ 14 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ്‌ പ്രൊ​മോ​ഷ​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ജൂ​ലൈ 30 മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 12 വ​രെ സ​ഫാ​രി എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ൾ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ക. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 13-ന് ​എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ൾ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

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    TAGS:doha newssafari hypermarketqatar​
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