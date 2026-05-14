Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസ​ഫാ​രി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 May 2026 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 14 May 2026 9:20 AM IST

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്; 21ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്; 21ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് 21ാമ​ത് വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ദാ​ഫ​ര്‍ അ​ല്‍ അ​ഹ്ബാ​ബി, സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ എന്നിവർ ചേർന്ന് കേക്ക് മുറിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി വി​ജ​യ​ഗാ​ഥ തു​ട​രു​ന്ന സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന്റെ 21ാമ​ത് വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ തു​ട​ക്കം. 2005 മേ​യ് അ​ഞ്ചി​ന് സ​ല്‍വാ റോ​ഡി​ല്‍ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ ജ​നി​ച്ചു വ​ള​ര്‍ന്ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. വി​ദേ​ശ​ത്ത് വേ​രു​ക​ളു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, സ​ഫാ​രി ത​ന​താ​യ വി​പ​ണ​ന ശൈ​ലി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​ത്. ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് ഇ​ട​മാ​ണ് സ​ഫാ​രി. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ച് സ​ഫാ​രി ജൈ​ത്ര യാ​ത്ര വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​രു​വി​ധ അ​നു​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും മു​തി​രാ​തെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ ത​ന്നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും, ആ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മി​ത​മാ​യ ലാ​ഭം മാ​ത്ര​മെ​ടു​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ വി​പ​ണ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ല്‍ സ​ഫാ​രി ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത്. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്‌​ച ചെ​യ്യാ​തെ വി​പ​ണി​യി​ലെ മ​റ്റ് ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഫാ​രി ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ല​ക്കു​റ​വി​നും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​ക്കും ഒ​പ്പം ത​ന്നെ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ര​ഹ​സ്യ​മാ​ണ് മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​നം. മി​ക​ച്ച ബി​ല്ലി​ങ് സ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​ഫാ​രി​യി​ലെ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​വും സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വു​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഫാ​രി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​മാ​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഞ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യാ​നും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഫാ​രി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    2005ൽ ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സ​ഫാ​രി വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ആ​യി​ര​ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കാ​ഷ് പ്രൈ​സ്, കാ​റു​ക​ൾ, കി​ലോ ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​ർ​ണം എ​ന്നി​വ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 21 വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ, ഒ​രു മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ൽ വ​രെ കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് മു​ത​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ഢം​ബ​ര കാ​റു​ക​ൾ, കി​ലോ ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​ർ​ണം തു​ട​ങ്ങി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ ഒ​രു മു​ട​ക്ക​വു​മി​ല്ലാ​തെ ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​ത് സ​ഫാ​രി​യു​ടെ വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ്.

    റീ​ടെ​യി​ല്‍ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക്‌ ചു​വ​ടു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്‌ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച സ​ല്‍വ റോ​ഡ്‌, സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ മു​ത​ല്‍ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ അ​ബൂ ഹ​മൂ​ര്‍, സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ അ​ല്‍ ഖോ​ര്‍, സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ ബ​ര്‍വ വി​ല്ലേ​ജ്‌, സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ ഇ​ന്‍ഡ​സ്‌​ട്രി​യ​ല്‍ ഏ​രി​യ, സ​ഫാ​രി ഫൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ ബി​ര്‍ക്ക​ത്ത്‌ അ​ല്‍ അ​വാ​മി​ര്‍, സ​ഫാ​രി ഫൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്‌ എ​സ്ദാ​ന്‍ മാ​ള്‍, അ​ല്‍ ഗ​റാ​ഫ, സ​ഫാ​രി മാ​ള്‍, സ​ഫാ​രി മൊ​ബൈ​ല്‍ ഷോ​പ്പ്‌, സ​ഫാ​രി ഓ​പ്റ്റി​ക്ക​ല്‍സ്‌, സ​ഫാ​രി ട്രേ​ഡി​ങ് എ​സ്റ്റ്‌, ഹൈ -​പ​വ​ര്‍ എ​ൻ​ജ​നീ​യ​റി​ങ്, സിം​പി​ള്‍ ലോ​ജി​ക്‌ ഐ​ടി, പ​വ​ര്‍ വേ​സ്റ്റ്‌ കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ്‌ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ​ര്‍വി​സ​സ്‌ ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​ല്‍.​എ​ല്‍., ഹൈ ​പ​വ​ര്‍ ടാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട് & റെ​ന്റ്‌ എ ​കാ​ര്‍, യു​റോ​പ്പ്‌ ട്രാ​വ​ല്‍സ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​ല്ലാം ത​ന്നെ ഇ​ന്ന്‌ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ഓ​ഫ്‌ ക​മ്പ​നീ​സി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള​താ​ണ്‌.

    സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് 21ാമ​ത് വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഹ​മ​ദ് ദാ​ഫ​ര്‍ അ​ല്‍ അ​ഹ്ബാ​ബി, സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​ന്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, അ​സി. ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ -പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍ താ​മ​ര്‍ എ​ല്‍ സൈ​ദ് എ​ന്ന​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. സ​ല്‍വാ റോ​ഡി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​ധി​നി​ധി​ക​ളും മറ്റ് വിശിഷ്ടാതിഥികളും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:safari hypermarketqatar​Anniversary celebration
    News Summary - Safari Hypermarket; 21st anniversary celebrations begin
    Similar News
    Next Story
    X