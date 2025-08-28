Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 12:17 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 12:17 PM IST

    റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി; പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    ‘പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു’
    Sheikh Muhammad bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani
    ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി

    ദോ​ഹ: ​റ​ഷ്യ -യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് മേ​ധാ​വി ആ​ൻ​ഡ്രി യെ​ർ​മാ​ക്ക്, യു​ക്രെ​യ്ൻ ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ്ര​തി​രോ​ധ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റു​സ്‌​തേം ഉ​മെ​റോ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ സം​ഘ​ർ​ഷ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി അ​വ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ വേ​ർ​പി​രി​ഞ്ഞ യു​ക്രെ​യ്ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, യു​ക്രെ​യ്നി​ലും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    TAGS:Prime MinisterGulf NewsQatar NewsRussia Ukrain war
    News Summary - Russia-Ukraine conflict; Prime Minister and Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani meet with Ukrainian representatives
