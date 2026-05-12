രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ തകർച്ച; ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് 26.26 രൂപ
ദോഹ: രൂപയുടെ മൂല്യം കൂപ്പുകുത്തിയതോടെ റിയാലിന്റെ വിനിമയനിരക്കിൽ വീണ്ടും നേട്ടം. കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പോർട്ടലായ എക്സ് ഇ കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് 26.26 രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി റിയാൽ രൂപക്കെതിരെ കുതിപ്പു നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ 26.16 രൂപവരെ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ റെക്കോഡ് തകർച്ച നേരിട്ടതോടെയാണ് രൂപയുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്കിൽ ഖത്തർ റിയാൽ കുതിച്ചുയർന്നത്. ഇന്ത്യൻ രൂപക്കെതിരെ ഖത്തർ റിയാലിന് അടുത്തിടെ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന് പിന്നാലെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കുകയും ഒരു ഖത്തർ റിയാലിന് 26ന് മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷവും യു.എസ് -ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെ അനിശ്ചിതത്വവുമാണ് രൂപയുടെ ഇടിവിന് കാരണം. ചൊവ്വാഴ്ച രൂപയുടെ മൂല്യം ഡോളറിനെതിരെ 95.55 എന്ന നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ 95.4325 എന്ന എക്കാലത്തെയും താഴ്ന്ന നിരക്കിനെയാണ് രൂപ ഇപ്പോൾ മറികടന്നത്. ഇറാനുമായുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാർ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന ആശങ്ക നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായതും ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയർന്നതും രൂപയുടെ വീഴ്ച രൂപക്ക് തിരിച്ചടിയായി. രൂപക്കെതിരെ ഖത്തർ റിയാലിന് സമാനമായി മറ്റു ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളുടെ വിനിമയ നിരക്കിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിദേശ കറൻസികൾക്ക് ഉയർന്ന നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്.
