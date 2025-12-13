Begin typing your search above and press return to search.
    രൂ​പ​ക്ക് ഇ​ടി​വ്; കു​തി​ച്ചു​ക​യ​റി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 24.72 രൂ​പ​വ​രെ ഒ​രു ഖ​ത്ത​റി റി​യാ​ലി​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്കി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ. ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ക്സ്.​ഇ ക​റ​ൻ​സി ക​ൺ​വ​ർ​ട്ട​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഒ​രു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് 24.87 രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് കാ​ണി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ചി​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 24.72 രൂ​പ​വ​രെ ഒ​രു ഖ​ത്ത​റി റി​യാ​ലി​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്. ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റു ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി. യു.​എ. ഇ ​ദി​ർ​ഹം, സൗ​ദി റി​യാ​ൽ, കു​വൈ​ത്ത് ദീ​നാ​ർ, ബ​ഹ​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ, ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്കി​ലും സ​മാ​ന ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യി.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​ൻ ന​ഷ്ട​ത്തോ​ടെ ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ 90.56ലാ​ണ് രൂ​പ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ന്ത്യ -യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വാ​ത്ത​താ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ദേ​ശ​മൂ​ല​ധ​നം പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​യു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം.

