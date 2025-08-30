Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightരൂ​പ​യു​ടെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:38 AM IST

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ടി​വ്; ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​നു നേ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    riyal
    cancel

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ഇ​ടി​വു​വ​ന്ന​തോ​ടെ രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​നു നേ​ട്ടം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത്തെ എ​ക്സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു പ്ര​കാ​രം 24.20 നു ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. എ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി റി​യാ​ൽ രൂ​പ​ക്കെ​തി​രെ കു​തി​പ്പു തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​മേ​ൽ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക തീ​രു​വ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​ത് ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് രൂ​പ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പം കൊ​ഴി​യു​ന്ന​തും എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഡോ​ള​റി​ന് ഡി​മാ​ൻ​ഡ് കൂ​ടി​യ​തും രൂ​പ​യെ വ​ല​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം 88ന് ​താ​ഴെ​യെ​ത്തി.

    രൂ​പ​യു​ടെ ത​ള​ർ​ച ജി.​സി.​സി ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി. കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ര​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​ട്ട​മാ​ണ്

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian rupeeGulf NewsQatarNewsQatar Riyal
    News Summary - Rupee depreciates; Qatari riyal gains
    Similar News
    Next Story
    X