Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 1:18 PM IST

    ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​നെ​തി​രെ 25 ക​ട​ന്ന് രൂ​പ; രൂപക്ക് റെക്കോഡ് തകർച്ച; കോളടിച്ചു പ്രവാസികൾ

    ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​നെ​തി​രെ 25 ക​ട​ന്ന് രൂ​പ; രൂപക്ക് റെക്കോഡ് തകർച്ച; കോളടിച്ചു പ്രവാസികൾ
    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം റെ​ക്കോ​ഡ് താ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന് 25 രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പ​ല വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും 25.09 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് ന​ൽ​കി. രൂ​പ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്. പ്ര​മു​ഖ ക​റ​ൻ​സി വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ എ​ക്സി ഇ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു പ്ര​കാ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ത​ന്നെ ഒ​രു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് 25 രൂ​പ​ക്കു മു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​പ​ണി 91.05 ലാ​ണ് വ്യാ​പാ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു ഡോ​ള​റി​നു 91.74 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക് വ​രെ താ​ഴ്ന്നി​രു​ന്നു. രൂ​പ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ചാ​ഞ്ചാ​ട്ടം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നം ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ 91.70 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​താ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് ഉ​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ടി​വി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്.

    ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് രൂ​പ​ക്കു സ​മ്മ​ർ​ദ​മേ​റ്റി​യ​താ​യി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ൻ അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​മേ​രി​ക്ക​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റൊ​രു കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​മി​ടി​യു​മ്പോ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ഇ​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​യോ​ജ​നം ചെ​യ്തി​ല്ല.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി, മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യം ഈ ​നി​ല തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്നും റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഡോ​ള​ർ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ, ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ബ​ജ​റ്റി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ രൂ​പ​യു​ടെ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​തി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ആ​ർ. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യി മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ലും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​യ​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. യു.​എ.​ഇ, കു​വൈ​ത്ത്, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്.

    രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​ഞ്ഞ​ത് ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണം അ​യ​ക്കാ​ന്‍ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ഈ ​സ​മ​യം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​റു​ണ്ട്. എ​ക്സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നേ​ക്കാ​ൾ അ​ൽ​പം താ​ഴ്ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക​യെ​ങ്കി​ലും മി​​ക​​ച്ച വി​​നി​​മ​​യ മൂ​​ല്യം ല​​ഭി​​ച്ച​​തോ​​ടെ പ​ണം അ​യ​ക്കാ​ൻ എ​​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​​ക​​ളി​​ൽ എ​​ത്തു​​ന്ന​​വ​​രു​​ടെ​​യും എ​​ണ്ണം കൂ​​ടി.

    News Summary - Rupee depreciates by 25 against Qatari riyal; Rupee hits record low
