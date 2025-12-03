Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightരൂ​പ​യു​​ടെ മൂ​ല്യം...
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 6:54 AM IST

    രൂ​പ​യു​​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​ഞ്ഞു; ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് നേ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    രൂ​പ​യു​​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും ഇ​ടി​ഞ്ഞു; ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് നേ​ട്ടം
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്കു​ണ്ടാ​യ വി​ല​യി​ടി​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് നേ​ട്ടം. ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ എ​ക്സ് ഇ-​ക​റ​ൻ​സി ക​ൺ​വെ​ർ​ട്ട​ർ ഇ​ന്ന​ലെ ഒ​രു ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന് 24.7 ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​ക്ക് രൂ​പ​യി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് കാ​ണി​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ചി​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​നി​മ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 24.6 രൂ​പ വ​രെ ഒ​രു ഖ​ത്ത​റി റി​യാ​ലി​ന് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ഇ​ടി​യു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​​ലേ​ക്ക് പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ഹ്ലാ​ദം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​ന്ന പ​ണ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. പ​ക്ഷേ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ദേ​ശ നാ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ലോ​ൺ എ​ടു​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തൊ​രു ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ദ​ഗ്ദ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. കു​വൈ​ത്ത്, യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി, ഒ​മാ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഫോ​റ​ക്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യം 89.87 രൂ​പ​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. 89.54 എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​ത് 89.70 ൽ ​എ​ത്തി. ഇ​ൻ​ട്രാ​ഡേ​യി​ൽ 90 തൊ​ടു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 89.95 വ​രെ വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ർ​ന്ന ശേ​ഷം നി​ര​ക്ക് താ​ഴേ​ക്കി​റ​ങ്ങി. വ്യാ​പാ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 89.87 ആ​ണ് രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം. അ​താ​യ​ത്, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ത്തെ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ​യും വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ 33 പൈ​സ​യു​ടെ ഇ​ടി​വാ​ണ് രേ​​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyalgulfQatariRupee Depreciates Again
    News Summary - Rupee depreciates again; Qatari riyal gains
    Similar News
    Next Story
    X