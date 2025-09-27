Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറ​ൺ ടു ​സേ​വ് ദ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 12:20 PM IST

    റ​ൺ ടു ​സേ​വ് ദ ​നേ​ഷ​ൻ; വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ -25 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും 150ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്
    marathon run
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ണ്ണി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ  

    ​ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള മൈ ​ഭാ​ര​തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ -25 ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും 150ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ, സേ​വ​നം, ആ​രോ​ഗ്യം, സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സേ​വാ പ​ഖ്‌​വാ​ഡ​യു​ടെ (സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 -ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 2 വ​രെ) ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    ‘റ​ൺ ടു ​സേ​വ് ദ ​നേ​ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 1 കി.​മീ, 2 കി.​മീ, 6 കി.​മീ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​ന്ത്യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 2047ഓ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യെ വി​ക​സി​ത രാ​ഷ്ട്ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ വി​ക​സി​ത ഭാ​ര​ത്, ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ർ ഭാ​ര​ത് പ്ര​തി​ജ്ഞ​യും പു​തു​ക്കി.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 500 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 100ല​ധി​കം വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്താ​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.ഐ​ക്യം, പ്ര​തി​രോ​ധം, കൂ​ട്ടാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നീ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ക​സ​ന​പ​ര​വു​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് റ​ൺ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsindian embassyQatar NewsMarathon run
    News Summary - Run to Save the Nation; Vikasit Bharat Run-25 stands out
    Similar News
    Next Story
    X