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    Qatar
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 7:11 AM IST

    റ​​​ൺ ദി ​​​ഡോം റേ​​​സ് ഇ​ന്ന്

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    റ​​​ൺ ദി ​​​ഡോം റേ​​​സ് ഇ​ന്ന്
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    ദോ​​​ഹ: ആ​​​സ്പ​​​യ​​​ർ സോ​​​ൺ ഫൗ​​​ണ്ടേ​​​ഷ​​​ൻ സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന പ്ര​​​ഥ​​​മ "റ​​​ൺ ദി ​​​ഡോം" റേ​​​സ് ആ​​​ഗ​​​സ്റ്റ് 28, 29 തീ​​​യ​​​തി​​​ക​​​ളി​​​ലാ​​​യി ഇ​​​ൻ​​​ഡോ​​​ർ മ​​​ൾ​​​ട്ടി പ​​​ർ​​​പ്പ​​​സ് സ്പോ​​​ർ​​​ട്സ് സ്റ്റേ​​​ഡി​​​യ​​​മാ​​​യ ആ​​​സ്പ​​​യ​​​ർ ഡോ​​​മി​​​നു​​​ള്ളി​​​ൽ ന​​​ട​​​ക്കും.

    കാ​​​യി​​​ക​​​വി​​​നോ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ളെ ദൈ​​​നം​​​ദി​​​ന ജീ​​​വി​​​ത​​​ത്തി​​​ന്റെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​ക്കാ​​​നും, ആ​​​രോ​​​ഗ്യ​​​ക​​​ര​​​വും സ​​​ജീ​​​വ​​​വു​​​മാ​​​യ സ​​​മൂ​​​ഹ​​​ത്തെ വാ​​​ർ​​​ത്തെ​​​ടു​​​ക്കാ​​​നു​​​മു​​​ള്ള ഫൗ​​​ണ്ടേ​​​ഷ​​​ന്റെ നി​​​ര​​​ന്ത​​​ര ശ്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ഭാ​​​ഗ​​​മാ​​​യാ​​​ണ് മ​​​ത്സ​​​രം സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. പൂ​​​ർ​​​ണ്ണ​​​മാ​​​യും എ​​​യ​​​ർ ക​​​ണ്ടീ​​​ഷ​​​ൻ ചെ​​​യ്ത ഇ​​​ൻ​​​ഡോ​​​ർ സ്റ്റേ​​​ഡി​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ 4.8 കി​​​ലോ​​​മീ​​​റ്റ​​​ർ ദൂ​​​ര​​​ത്തി​​​ലാ​​​ണ് മ​​​ത്സ​​​രം ക്ര​​​മീ​​​ക​​​രി​​​ച്ചി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത്. ഓ​​​പ്പ​​​ൺ വി​​​ഭാ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ന് പു​​​റ​​​മേ, പു​​​രു​​​ഷ​​​ന്മാ​​​ർ​​​ക്കും സ്ത്രീ​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും വേ​​​ണ്ടി പ്ര​​​ത്യേ​​​ക മ​​​ത്സ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളും സം​​​ഘ​​​ടി​​​പ്പി​​​ക്കും. ഇ​​​തോ​​​ട​​​നു​​​ബ​​​ന്ധി​​​ച്ച് കാ​​​യി​​​ക -വി​​​നോ​​​ദ പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക​​​ളും ഒ​​​രു​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്.

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    TAGS:racegulfqatar​
    News Summary - Run the Dome Race Today
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