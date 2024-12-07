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    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Dec 2024 4:32 AM GMT
    Updated On
    date_range 7 Dec 2024 4:32 AM GMT

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ രാ​ജ​ വി​വാ​ഹം

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    ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ വി​വാ​ഹം ഇ​ന്ന്
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ രാ​ജ​ വി​വാ​ഹം
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    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ലെ​ഖ്‌​വി​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി വി​വാ​ഹി​ത​നാ​വു​ന്നു. ശ​നിയാഴ്ചയാണ് വി​വാ​ഹം. ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ മ​ക​ൾ ശൈ​ഖ ഫാ​ത്തി​മ​യാ​ണ് വ​ധു. അ​മീ​രി ദി​വാ​നാ​ണ് വി​വാ​ഹ വി​വ​രം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    അ​മീ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, പി​താ​വ് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

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    TAGS:Qatar News
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