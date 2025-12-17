Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 17 Dec 2025 2:04 PM IST
    date_range 17 Dec 2025 2:04 PM IST

    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ താ​ര​മാ​കാ​ൻ റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ

    പു​തി​യ സേ​വ​ന​വു​മാ​യി മു​വാ​സ​ലാ​ത് ക​ർ​വ
    നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ താ​ര​മാ​കാ​ൻ റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ
    മു​വാ​സ​ലാ​ത് ക​ർ​വ റോ​ബോ ടാ​ക്സി


    റോ​ബോ ടാ​ക്സി സി​സ്റ്റം


    ദോ​ഹ: ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ. ഖ​ത്ത​ർ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ടാ​ക്സി​ക​ളും ഓ​ടി തു​ട​ങ്ങും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​വാ​സ​ലാ​ത് (ക​ർ​വ) രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ റോ​ബോ ടാ​ക്സി സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് റോ​ബോ ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട്, സു​സ്ഥി​ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത ഗ​താ​ഗ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി. നൂ​ത​ന​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന റോ​ബോ ടാ​ക്സി സേ​വ​നം ഖ​ത്ത​ർ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്ത് പു​തി​യ യു​ഗ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​വാ​സ​ലാ​ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ റോ​ബോ ടാ​ക്സി​യി​ലും 11 കാ​മ​റ​ക​ൾ, നാ​ല് റ​ഡാ​റു​ക​ൾ, നാ​ല് ലി​ഡാ​ർ സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ, ത​ത്സ​മ​യ ത​ട​സ്സം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​മാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും അ​പാ​ക​ത ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്തു​ള്ള സു​ര​ക്ഷി​ത സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​വും ടാ​ക്സി​ക​ളി​ൽ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ, ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​യോ​ട്ടം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    റോ​ബോ ടാ​ക്സി സി​സ്റ്റം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ഡേ​റ്റ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ ഡേ​റ്റാ ലോ​ക്ക​ലൈ​സേ​ഷ​നും സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ടെ​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​മു​ഖ ആ​ഗോ​ള ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ടാ​ക്സി സേ​വ​നം ഖ​ത്ത​റി​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, സു​സ്ഥി​ര​ത, സേ​വ​ന മി​ക​വ് എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് റോ​ബോ ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​മെ​ന്നും മു​വാ​സ​ലാ​ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ർ​വാ ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ടാ​ക്സി​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യാം.

    News Summary - Robo-taxis to become a hero in the water
