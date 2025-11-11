Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    11 Nov 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    11 Nov 2025 12:38 PM IST

    വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും

    വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടുംവാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടും
    ദോ​ഹ: ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ ഖോ​ർ കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റി​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഐ​ൻ ഹെ​ൽ​ടാ​ൻ റൗ​ണ്ട്എ​ബൗ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ ഗ​വാ​സ് സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വ​രെ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ചു വ​രെ​യാ​കും റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. റോ​ഡ് ന​വീ​ക​ര​ണ​വും മാ​ർ​ക്കി​ങ്ങു​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വേ​ഗ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ല​ഭ്യ​മാ​യ മ​റ്റു പാ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Qatar NewsRoad closedgulf news malayalam
