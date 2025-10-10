Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    10 Oct 2025 10:05 AM IST
    10 Oct 2025 10:05 AM IST

    റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിടും

    റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിടും
    ദോ​ഹ: റോ​ഡ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മി​സ​ഈ​ദ് റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ഖൈ​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന മെ​സൈ​മീ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് ട​ണ​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 10 വ​രെ എ​ട്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക. മി​സ​ഈ​ദ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് റൗ​ദ​ത്ത് അ​ൽ ഖൈ​ൽ സ്ട്രീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​ദ​ൽ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഷ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

