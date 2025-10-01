Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 1 Oct 2025 8:11 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 8:11 AM IST

    റോ​ഡ് ടു ​ഖ​ത്ത​ർ; ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ലം

    ദോ​ഹ: ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​കാ​ല​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​​ഗ്യ​ത നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, ഫി​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ണ്ണി​ൽ ഇ​നി കാ​ൽ​പ​ന്തു​രു​ളു​ക.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 8-14 വ​രെ 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പ് ഏ​ഷ്യ​ൻ യോ​​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ലാം റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഖ​ത്ത​ർ, ഒ​മാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ​ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ-​ഒ​മാ​നെ​യും 11ന് ​യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​നെ​യും നേ​രി​ടും. ഖ​ത്ത​ർ -യു.​എ.​ഇ മ​ത്സ​രം 14ന് ​അ​ര​ങ്ങേ​റും. ​ഗ്രൂ​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ൾ 2026 ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് യോ​​ഗ്യ​ത നേ​ടും.

    ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ 27 വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ലെ ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ലോ​ക ക​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ൽ ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 18 വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​ബ് ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ആ​റു ലോ​ക​ക​പ്പ് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​മാ​യ ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    ഇ​തി​നി​ടെ ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ വ​ൻ​ക​ര​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖ​ത്ത​ർ വേ​ദി​യാ​കും. ഫൈ​ന​ൽ അ​ട​ക്കം അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ 10ന് ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡെ​ർ​ബി, 13ന് ​ച​ല​ഞ്ച​ർ ക​പ്പ്, 17ന് ​ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഫൈ​ന​ലി​ൽ യു​വേ​ഫ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​​ഗ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി.​എ​സ്.​ജി ച​ല​ഞ്ച‌​ർ ക​പ്പ് വി​ജ​യി​ക​ളെ നേ​രി​ടും.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​രം, അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പ്, അ​റ​ബ് ക​പ്പ്, ഇ​ന്റ​ർ​കോ​ണ്ടി​നെ​ന്റ​ൽ ക​പ്പ്, നാ​ല് ലോ​കോ​ത്ത​ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ന്നീ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​ർ ത​യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    TAGS:Football Matchesfestiveroad to qatar
