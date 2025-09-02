Begin typing your search above and press return to search.
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ; സീബ്ര ലൈനി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണം

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ; സീബ്ര ലൈനി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണം
    cancel

    ദോ​ഹ: ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കു ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം, കാ​ൽ​ന​ട ക്രോ​സി​ങ്ങു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ചും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണം. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ സീ​റ്റ് ബെ​ൽ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​നും സീ​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​രി​ക്കാ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ട്രാ​ഫി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്കൂ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ശ​രി​യാ​യ വേ​ഗം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷാ പ്രോ​ട്ടോ​കോ​ളു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബ​സു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രെ​യും സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ പെ​രു​മാ​റ്റം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ​ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്കാ​നും കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടേ​യും സ്കൂ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്ത ശ്ര​മം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

