Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 2:00 PM IST

    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Back to school poster
    cancel
    camera_altBack to school poster

    ദോ​ഹ: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്‌​കൂ​ൾ’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ക​ർ​മം കു​ട്ടി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​നാ​യി, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക വെ​ൽ​നെ​സ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള, ‘ഹെ​ൽ​ത്തി ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ്’ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പാ​ക്കേ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​ന് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ത​ല​മു​റ​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ‘ബാ​ക്ക് ടു ​സ്‌​കൂ​ൾ’ കാ​മ്പ​യി​നും ഹെ​ൽ​ത്തി ജൂ​നി​യേ​ഴ്സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ് പാ​ക്കേ​ജ് എ​ന്നി​വ​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. റി​യാ​ദ​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ദോ​ഹ സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജെ.​സി.​ഐ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ൾ​ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റാ​യ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ 15ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും 25 ല​ധി​കം വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ർ​മ​സി, ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsNew academic yearRiyadha Medical CenterBack to School campaign
    News Summary - Riyadha Medical Center launches 'Back to School' campaign
    Similar News
    Next Story
    X