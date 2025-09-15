Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറിയാദ മെഡിക്കല്‍...
    15 Sept 2025 12:16 PM IST
    15 Sept 2025 12:16 PM IST

    റിയാദ മെഡിക്കല്‍ സെന്‍റര്‍ ഇന്‍റേണല്‍ മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം വിപുലീകരിച്ചു

    ദോ​ഹ: റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഇ​ന്‍റേ​ണ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍ വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മാ​യി 20 വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സേ​വ​ന പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഇ​ന്‍റേ​ണ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍കു​മാ​റി​ന്‍റെ സേ​വ​നം റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ഇ​നി മു​ത​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്‍റേ​ണ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​മ​ഞ്ജു​നാ​ഥി​ന്‍റെ സേ​വ​നം തു​ട​ര്‍ന്നും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ചി​ക​ത്സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ന്‍റേ​ണ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍ വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് അ​റി​യി​ച്ചു. സി-​റി​ങ് റോ​ഡി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ജെ.​സി.​ഐ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ള്‍ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്‍റ​റാ​യ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ 15 ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും 25ല​ധി​കം വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു.കൂ​ടാ​തെ റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ര്‍മ​സി, ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ല്‍, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: 44457777, 50448899 ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

