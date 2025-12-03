Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 6:57 AM IST

    റിയാദ മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍ ഡയബ് ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു

    റിയാദ മെഡിക്കല്‍ സെന്റര്‍ ഡയബ് ഫ്രീ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു
    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ‘ഡ​യ​ബ് ഫ്രീ -​ബ്രേ​ക്ക് ഷു​ഗ​ര്‍ ചെ​യി​ന്‍സ്’ വെ​ല്‍ന​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജം​ഷീ​ര്‍ ഹം​സ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ‘ഡ​യ​ബ് ഫ്രീ -​ബ്രേ​ക്ക് ഷു​ഗ​ര്‍ ചെ​യി​ന്‍സ്’ വെ​ല്‍ന​സ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ശീ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍, പ്ര​മേ​ഹ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജം​ഷീ​ര്‍ ഹം​സ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ​രി​പാ​ടി​യെ ഊ​ര്‍ജ​സ്വ​ല​മാ​ക്കി.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​രം​ഭ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ന്‍സ്പ​യ​റി​ങ് ബെ​റ്റ​ര്‍ ഹെ​ല്‍ത്ത്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഡ​യ​ബ് ഫ്രീ ​പ്രോ​ഗ്രാം പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു.

    സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ല്‍ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ജെ.​സി.​ഐ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ള്‍ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ സം​രം​ഭ​മാ​യ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍, 15ല​ധി​കം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും 30ല​ധി​കം ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടേ​യും സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ര്‍മ​സി, ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ല്‍സ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കു താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സ്ഥാ​പ​നം ഉ​റ​പ്പു​ന​ല്‍കു​ന്നു.

