Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍...
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 1:07 PM IST

    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​നാ വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​നാ വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍

    ഡോ. ​മ​ഞ്ജു വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ഡോ. ​റു​ബീ​ന

    ദോ​ഹ: റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ നേ​ത്ര​പ​രി​ശോ​ധ​നാ വി​ഭാ​ഗം വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കും സ​മ​ഗ്ര​വും രോ​ഗീ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ നേ​ത്ര പ​രി​ച​ര​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്മെ​ന്റാ​യി നേ​ത്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ മാ​റ്റി​യ​തി​ല്‍ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    നേ​ത്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത് ഒ​ഫ്താ​ല്‍മോ​ള​ജി​യി​ല്‍ ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​ത്തി​നു പേ​രു​കേ​ട്ട പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ. ​മ​ഞ്ജു വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും ഡോ. ​റു​ബീ​ന​യു​മാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് സേ​വ​നം ന​ല്‍കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ഡ​യ​ഗ്നോ​സ്‌​റ്റി​ക്, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍, പ്ര​തി​രോ​ധ നേ​ത്ര​പ​രി​ച​ര​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്നു. രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കു സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​ഫ്താ​ല്‍മോ​ള​ജി ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്മെ​ന്റ് ശ​നി മു​ത​ല്‍ വ്യാ​ഴം വ​രെ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി 9.30 വ​രെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ‘‘റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ ഞ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും രോ​ഗീ​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​വു​മാ​യ നേ​ത്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്’’ -റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ജം​ഷീ​ര്‍ ഹം​സ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു നേ​ത്രാ​രോ​ഗ്യം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​ലാം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നേ​ത്ര​രോ​ഗ പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ നേ​ത്ര​പ​രി​ച​ര​ണം ന​ല്‍കാ​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    നേ​ത്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ഹെ​ല്‍ത്ത്‌​കെ​യ​ര്‍ പ്രൊ​വൈ​ഡ​ര്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ചു​രു​ങ്ങി​യ കാ​ലം കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി. ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ എ​ല്ലാ​വി​ധ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ല്‍ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ സി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ല്‍ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ജെ.​സി.​ഐ അം​ഗീ​കൃ​ത മ​ള്‍ട്ടി സ്‌​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ സൗ​ക​ര്യ​മാ​യ റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍, 18ല​ധി​കം സ്‌​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും 30ല​ധി​കം പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്നു. റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, ല​ബോ​റ​ട്ട​റി, ഫാ​ര്‍മ​സി, ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ല്‍സ്, ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി തു​ട​ങ്ങി, നി​ര​വ​ധി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കു താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​വും സ്ഥാ​പ​നം ഉ​റ​പ്പു ന​ല്‍കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​Riyadh Medical Center
    News Summary - Riyadh Medical Center expands eye examination department
    Similar News
    Next Story
    X