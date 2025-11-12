Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    12 Nov 2025 7:47 AM IST
    12 Nov 2025 7:47 AM IST

    ‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’; ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ പ്ര​സം​​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്
    ‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’; ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ദോ​ഹ: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ‘നി​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ച്ച, നി​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ’ (ബി​കും ത​അ് ലൂ ​വ മി​ൻ​കും ത​ൻ​ത​ദി​ർ) എ​ന്ന ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ ഓ​ർ​​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ഈ ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം പി​റ​ന്ന​ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ പ്ര​സം​​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. 2016ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​രു​വി​ട്ട​ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ ഘ​ട​കം, അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പം. ഖ​ത്ത​ർ നി​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് -യു​വാ​ക്ക​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണി​ത്. നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​രാ​ജ്യം ഉ​യ​രു​ക​യും നി​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തും അ​തി​ന്റെ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​നു​ഷ്യ​നെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്, ഇ​താ​ണ് ഈ ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തെ അ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം അ​മീ​റി​ന്റെ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഉ​ദ്ധ​ര​ണി​യെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​വും മ​നു​ഷ്യ​വി​ക​സ​ന​വും ത​മ്മി​ൽ കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നു​മു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത്. 1878ൽ ​ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഥാ​നി രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    വി​ശ്വ​സ്ത​ത, ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം, സ്വ​ത്വ​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​യും മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. ​ഖ​ത്ത​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം നേ​ടി, രാ​ജ്യം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ തി​ള​ക്ക​മാ​ർ​ന്ന മാ​തൃ​ക​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

