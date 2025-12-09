Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:40 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കും -എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കും -എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ
    എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി വ​നേ​സ ഫ്രേ​സി​യ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: നാ​ഷ​ന​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ റൈ​റ്റ്സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി) മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​തി​യ്യ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​തി​നി​ധി വ​നേ​സ ഫ്രേ​സി​യ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​സി​യു​ടെ പ​ങ്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളും അ​വ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ പി​ന്തു​ണ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ. അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന കാ​ൽ​വെ​പ്പാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി യു.​എ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​ക്ര​മ​ണം, മാ​ന​സി​കാ​ഘാ​തം തു​ട​ങ്ങി സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​റു​വ​ശ​ത്ത്, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ റി​ച്ചാ​ർ​ഡ് ബെ​ന്ന​റ്റു​മാ​യും അ​ൽ അ​തി​യ്യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ​അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സാ​ഹ​ച​ര്യം, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ജോ​ലി, സ​ഞ്ചാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്പെ​ഷ​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​ടെ പ്ര​ധാ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും അ​ൽ അ​തി​യ്യ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

