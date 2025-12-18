Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:46 AM IST

    മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സർവിസുകളിൽ ഇന്ന് നിയന്ത്രണം

    മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ സർവിസുകളിൽ ഇന്ന് നിയന്ത്രണം
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, അ​ൽ ബി​ദ്ദ, കോ​ർ​ണി​ഷ്, വെ​സ്റ്റ് ബേ ​ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി എ​ന്നീ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 11.30 വ​രെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റ് മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ പ​തി​വു​പോ​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ന് വി​വി​ധ മെ​ട്രോ ലി​ങ്ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​താ​യും ഖ​ത്ത​ർ റെ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ല മെ​ട്രോ ലി​ങ്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 11.30 വ​രെ മാ​ത്ര​മേ ല​ഭ്യ​മാ​കൂ. അ​തേ​സ​മ​യം, ​M106, M107 ബ​സു​ക​ൾ വെ​സ്റ്റ് ബേ ​ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി സ്റ്റേ​ഷ​ന് പ​ക​രം ഡി.​ഇ.​സി.​സി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​ക്സി​റ്റ് 3-ൽ ​നി​ന്ന് ആ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    ​ആ ​സ​മ​യം, M 108 മെ​ട്രോ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് അ​ൽ ബി​ദ്ദ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത​ല്ല. ​M 315 റൂ​ട്ടി​ലെ ബ​സു​ക​ൾ സൂ​ഖ് വാ​ഖി​ഫ്, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ട്, ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട്, കോ​ർ​ണി​ഷ് സ്ട്രീ​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​ല്ല. M 138 ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കും. ​

    വെ​സ്റ്റ് ബേ ​ഖ​ത്ത​ർ എ​ന​ർ​ജി മെ​ട്രോ എ​ക്സ്പ്ര​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​ല​ർ​ച്ചെ അ​ഞ്ചു മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​വി​ലെ 11.30 വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. ​വെ​സ്റ്റ് ബേ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ മെ​ട്രോ എ​ക്സ്പ്ര​സ് യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി.​ഇ.​സി.​സി സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. മെ​ട്രോ​ലി​ങ്ക് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ, സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക​ർ​വ ജേ​ണി പ്ലാ​ന​ർ ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    Show Full Article
