    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:37 PM IST

    ജു​മു​അ സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    ജു​മു​അ​യു​ടെ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ബാ​ങ്കു മു​ത​ൽ ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ട​ത്
    ദോ​ഹ: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജു​മു​അ സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ണി​ജ്യ- വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ജു​മു​അ​യു​ടെ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ ബാ​ങ്കു മു​ത​ൽ ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ത്ത​ര​വ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 12 അ​വ​ശ്യ സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ള​വു ന​ൽ​ക​പ്പെ​ട്ട​വ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ഉ​ത്ത​ര​വ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ തീ​രു​മാ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഗ്യാ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ലും ക​രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, വെ​ള്ളം-​വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ, ഷി​ഫ്റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​സ​മ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​ര-​ക​ട​ൽ-​ആ​കാ​ശ​മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഞ്ചാ​രം, ച​ര​ക്കു​നീ​ക്കം, പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യാ​ർ​ഥം അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ നി​ന്നൊ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

