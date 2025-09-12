Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 3:08 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 3:08 PM IST

    ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വി​ട

    israel attack
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ​വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ലെ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ വാ​റ​ൻ​ഡ് കോ​ർ​പ​റ​ൽ ബ​ദ്ർ സാ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി അ​ൽ ദോ​സാ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​റു​പേ​രു​ടെ മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​മാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​സ്ർ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് മി​സൈ​മീ​ർ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ഹ​യ്യ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി​ഹാ​ദ് ല​ബാ​ദ്, അ​ൽ ഹ​യ്യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഹു​മാം അ​ൽ ഹ​യ്യ, അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​രാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, മോ​മെ​ൻ ഹ​സ്സൗ​ന, അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മം​ലൂ​ക് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ.അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി, അ​മീ​റി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് ജാ​സിം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഥാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ന്ന​ത്.

