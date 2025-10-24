Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Oct 2025 7:15 AM IST
    date_range 24 Oct 2025 7:15 AM IST

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ്

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ​ക്ക് ആ​ദ​ര​വ്
    അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ​ക്ക് കു​ന്നു​മ്മ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന

    സ​ദ​സ്സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വ്

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ​യെ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വി​ക​സ​ന സ​ദ​സ്സി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കു​റ്റ്യാ​ടി എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​പി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ. റീ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​വി​ജി​ലേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ, കെ.​കെ. ര​മേ​ഷ്, സി.​പി. സ​ജി​ത, വി. ​രാ​ജ​ൻ, എം.​പി. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, വി. ​പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, വി.​പി. വാ​സു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ​യും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Respect for Ahmed Patiripatta
    X