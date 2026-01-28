Begin typing your search above and press return to search.
    ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹ നി​റ​വി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ⊿ ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി
    ദേ​ശ​സ്​​നേ​ഹ നി​റ​വി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന് സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​ശം​സ സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യം, ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​നം, സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ൽ മ​മൂ​റ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ഐ.​സി.​സി) വി​പു​ല​മാ​യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​യാ​ലും ദേ​ശീ​യ​ത​യെ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ലും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ഒ​രു​മ​യെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഐ.​സി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ


    തു​ട​ർ​ന്ന്, ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വാ​യി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​ത​ക്കും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നും കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ശോ​ക​ഹാ​ളി​ലെ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പ്ര​തി​മ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം

    ആ​ല​പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ


    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് കു​മാ​ർ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​വൈ​ഭ​വ് എ. ​ത​ണ്ടാ​ലെ, ജ്ഞാ​ൻ​വീ​ർ സി​ങ്, ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഇ​ഷ് സിം​ഗാ​ൾ, ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡേ, എം​ബ​സി അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ (ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), താ​ഹ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​പെ​ക്സ് ബോ​ഡി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ലി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ -വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​വും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു.

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും ഒ​രു​മ​യും ദേ​ശീ​യ​ബോ​ധ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എം.​ഇ.​എ​സ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ഷി​ഫ് ജ​ലീ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു, ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ്കൂ​ൾ കൊ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. അ​ച്ച​ട​ക്കം, പൗ​ര​ബോ​ധം, ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ​ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ഖാ​ദ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അ​വ​ർ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഐ​ക്യ​വും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. രാ​ഷ്ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധി മു​കേ​ഷ് ആ​ദി​ത്യ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജൂ​നി​യ​ർ, ഗേ​ൾ​സ്, ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ലെ​യും ഈ​വ​നി​ങ് സെ​ഷ​നി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ​വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ, സ്കൂ​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ധ്യാ​പ​ക ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഫി​യോ​ണ ഡി​ക്രൂ​സ്, ഡേ​വി​ഡ്‌​സ​ൺ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ൻ​വ​ർ, സു​മി​ത നാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ‘ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്ക​ണം’

    ദോ​ഹ: ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ: ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മാ​റു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ച​ർ​ച്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ നോ​ർ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഭാ​ര​തീ​യ​ൻ എ​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജീ​വി​ക്കാ​നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും ഓ​രോ പൗ​ര​നും സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​തി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​റാ​ജ് ഇ​രി​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ, ഹ​മ​ദ്‌ ബി​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌, മ​ഷ്‌​ഹൂ​ദ്‌ തി​രു​ത്തി​യാ​ട്‌, ഡോ. ​റ​സീ​ൽ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് പ​യ്യോ​ളി, ദി​ൽ​ബ മി​ദ്‌​ലാ​ജ്, ഒ.​കെ. മു​നീ​ർ, ജ​സീ​ലാ നാ​സ​ർ, ഫാ​യി​സ് എ​ള​യോ​ട​ൻ, ഐ​നു നു​ഹ, മു​നീ​ർ മാ​ട്ടൂ​ൽ, ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ഷാ​ഹി​ദ് കാ​യ​ണ്ണ, സു​നി​ൽ പി. ​റ​ഷീ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞ പു​തു​ക്കി.

    നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ

    ദോ​ഹ: നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ർ.​എ​സ്. മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ, മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് മെം​ബ​ർ കെ. ​നാ​സ​ർ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നോ​ബി​ൾ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ജ​യ്‌​മോ​ൻ ജോ​യ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഷി​ബു അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഓ​രോ പൗ​ര​ന്റെ​യും പ​ങ്ക് അ​ത്യ​ന്തം നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദേ​ശ​സ്നേ​ഹം എ​ന്ന​ത് വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ക​ട​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ബോ​ധ​വും പൗ​ര​ബോ​ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​സ് സ്മി​ത നെ​ടി​യ​പ​റ​മ്പ​ത്ത്, റോ​ബി​ൻ കെ. ​ജോ​സ്, എം. ​ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.


    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഭാ​ര​ത​ത്തി​ന്റെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യെ ഒ​രു പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി 26ന് ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹ​സ്സ​ൻ കു​ഞ്ഞി എം.​പി ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ്കൂ​ൾ ക്വ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    എ​ച്ച്.​ആ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഹീ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബി​നു കു​മാ​ർ, ആ​ക്ടി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സം ഖാ​ൻ, വി​വി​ധ സെ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ന്മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ്, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ പാ​കി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​മെ​ന്ന് ​ഡോ. ​ഹ​സ​ൻ കു​ഞ്ഞി എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. നീ​തി, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, സ​മ​ത്വം, സാ​ഹോ​ദ​ര്യം എ​ന്നീ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഭാ​ര​ത​ത്തെ എ​ന്നും ഐ​ക്യ​ത്തോ​ടെ ന​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം കൊ​ള്ളു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം പു​രോ​ഗ​തി​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ട് ആ​ക്ടി​ങ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സം ഖാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ​

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ​സ്കൂ​ൾ സ്കൗ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​സ്ബാ​ഹു​ദ്ദീ​ന്റെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ഡാ​നി​ഷ് ഇ​ഷാ​ഖ് റ​സൂ​ൽ​ഭാ​യ് ഹി​ന്ദി​യി​ലും, ഹി​ഷാ​ന മ​നോ​ജ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    2025 ലെ ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹോ​ദ​യ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന് ല​ഭി​ച്ച പു​ര​സ്കാ​രം, ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു


    വി​വി​ധ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച സ്കൗ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെ​ഡ​ലും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ സ​ജ ആ​മി​ന സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​സി. ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ലി​യോ​ണ​ൽ മാ​ത്യു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജൂ​നി​യ​ർ സെ​ക്ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക ത​നു മ​ദ്‌​വി അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

