Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 7:43 AM IST

    ശാ​​ന്തി​​നി​​കേ​​ത​​ൻ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്കൂ​​ളി​​ൽ റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക് ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം

    ശാ​​ന്തി​​നി​​കേ​​ത​​ൻ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്കൂ​​ളി​​ൽ റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക് ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷം
    റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക് ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷ​​ത്തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് ശാ​​ന്തി​​നി​​കേ​​ത​​ൻ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്കൂ​​ളി​​ൽ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ടി.​​എ​​സ്. റ​​ഷീ​​ദ് അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ദേ​​ശീ​​യ​​പ​​താ​​ക ഉ​​യ​​ർ​​ത്തു​​ന്നു

    ​ദോ​​ഹ: ഭാ​​ര​​ത​​ത്തി​​ന്റെ 77ാം റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക് ദി​​നം ശാ​​ന്തി​​നി​​കേ​​ത​​ൻ ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ സ്കൂ​​ളി​​ൽ വി​​പു​​ല​​മാ​​യ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ളോ​​ടെ ആ​​ഘോ​​ഷി​​ച്ചു. ദേ​​ശ​​സ്നേ​​ഹ​​വും സാം​​സ്കാ​​രി​​ക വൈ​​വി​​ധ്യ​​വും പ​​രി​​സ്ഥി​​തി സം​​ര​​ക്ഷ​​ണ ബോ​​ധ​​വും ഉ​​ൾ​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു​​ള്ള പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ, അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​ർ, മ​​റ്റ് ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​ർ, ര​​ക്ഷി​​താ​​ക്ക​​ൾ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു.

    സ്കൂ​​ൾ പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് ടി.​​എ​​സ്. റ​​ഷീ​​ദ് അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ദേ​​ശീ​​യ​​പ​​താ​​ക ഉ​​യ​​ർ​​ത്തി. സി.​​ഐ.​​സി പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ് അ​​ബ്ദു​​ൽ ജ​​ലീ​​ൽ, മാ​​നേ​​ജി​​ങ് ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ കെ.​​സി. അ​​ബ്ദു​​ൽ ല​​ത്തീ​​ഫ്, പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ റ​​ഫീ​​ഖ് റ​​ഹീം, എ​​ൽ ആ​​ൻ​​ഡ് ടി ​​ക​​ൺ​​സ്ട്ര​​ക്ഷ​​ൻ ക​​ൺ​​ട്രി ഹെ​​ഡ് ജ്യോ​​തി ബ​​സു, ഓ​​പ​​റേ​​ഷ​​ൻ​​സ് മാ​​നേ​​ജ​​ർ വി.​​എ​​ൻ. അ​​ബ്ദു​​ൽ ഹ​​മീ​​ദ്, വൈ​​സ് പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ സു​​ജി​​ത് കു​​മാ​​ർ ഹോ​​സ്ദു​​ർ​​ഗ, സീ​​നി​​യ​​ർ ഹെ​​ഡ്മാ​​സ്റ്റ​​ർ റ​​ഫീ​​ഖ് അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ചു.

    ആ​​റാം​​ക്ലാ​​സ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി ആ​​യി​​ഷ സ​​മ്രീ​​ന്റെ പ്രാ​​ർ​​ഥ​​ന​​യോ​​ടെ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ, അ​​ദി​​തി അ​​ജി​​ത്ത് സ്വാ​​ഗ​​തം പ​​റ​​ഞ്ഞു. സ്കൂ​​ൾ സ്കൗ​​ട്ട്സ് ആ​​ൻ​​ഡ് ഗൈ​​ഡ്സ് വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ന്റെ വ​​ർ​​ണാ​​ഭ​​മാ​​യ പ​​രേ​​ഡും വ​​സി​​യു​​ല്ല ഫാ​​റൂ​​ഖി, ക​​രോ​​ൾ ഫ്രാ​​ൻ​​സി​​സ് ഗോ​​ൺ​​സാ​​ൽ​​വ​​സ് എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ടെ നേ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ഘോ​​ഷ​​യാ​​ത്ര​​യും ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യി. റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക് ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന സ​​വി​​ശേ​​ഷ​​ത പ​​രി​​സ്ഥി​​തി സൗ​​ഹൃ​​ദ​​മാ​​യ ഗ്രീ​​ൻ ഹാ​​ൻ​​ഡ്‌​​സ് പ്രോ​​ജ​​ക്ട് ആ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് എ​​ൽ ആ​​ൻ​​ഡ് ടി ​​ക​​ൺ​​സ്ട്ര​​ക്ഷ​​ൻ ക​​മ്പ​​നി​​യു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് സ്കൂ​​ളി​​ൽ വൃ​​ക്ഷ​​ത്തൈ​​ക​​ൾ ന​​ട്ടു​​പി​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. ച​​ട​​ങ്ങി​​ൽ വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച ക​​ലാ​​പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക​​ൾ ശ്ര​​ദ്ധേ​​യ​​മാ​​യി. റി​​പ്പ​​ബ്ലി​​ക്കി​​ന്റെ 77 വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ യാ​​ത്ര​​യെ​​ക്കു​​റി​​ച്ച് നാ​​ലാം​​ക്ലാ​​സ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി ഹ​​വ്വ സു​​ഹ്‌​​റ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. കു​​ട്ടി​​ക​​ളു​​ടെ ദേ​​ശ​​ഭ​​ക്തി ഗാ​​ന​​വും നൃ​​ത്ത​​വും കാ​​ണി​​ക​​ളെ ആ​​ക​​ർ​​ഷി​​ച്ചു.

    മ​​ഹാ​​ത്മാ​​ഗാ​​ന്ധി, ഡോ. ​​ബി.​​ആ​​ർ. അം​​ബേ​​ദ്ക​​ർ, റാ​​ണി ല​​ക്ഷ്മി ഭാ​​യ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ സ്വാ​​ത​​ന്ത്ര്യ​​സ​​മ​​ര സേ​​നാ​​നി​​ക​​ളു​​ടെ വേ​​ഷ​​പ്പ​​ക​​ർ​​ച്ച​​യു​​മാ​​യി വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യ മാ​​ർ​​ച്ചും ആ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ഒ​​രു​​ക്കി​​യ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ഇ​​ന്റ​​ഗ്രേ​​ഷ​​ൻ സ്റ്റാ​​ളും സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​രു​​ടെ പ്ര​​ത്യേ​​ക ശ്ര​​ദ്ധ നേ​​ടി. ഫേ​​സ് പെ​​യി​​ന്റി​​ങ്, കൈ​​കൊ​​ണ്ട് നി​​ർ​​മി​​ച്ച ബാ​​ഡ്ജു​​ക​​ൾ, പ​​താ​​ക​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ വി​​ത​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടൊ​​പ്പം സെ​​ൽ​​ഫി കോ​​ർ​​ണ​​റും ഒ​​രു​​ക്കി​​യി​​രു​​ന്നു. ഏ​​ഴാം ക്ലാ​​സ് വി​​ദ്യാ​​ർ​​ഥി സിം​​റ റം​​ല​​ത്തി​​ന്റെ ന​​ന്ദി​​യോ​​ടെ ച​​ട​​ങ്ങു​​ക​​ൾ സ​​മാ​​പി​​ച്ചു.

    TAGS:Republic day celebrationrepublic dayShantiniketan Indian School
