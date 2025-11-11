Begin typing your search above and press return to search.
    11 Nov 2025 12:30 PM IST
    പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു

    പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ യോ​ഗം കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പു​തി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ന്യൂ​സ​ലാ​ത്ത​യി​ലെ മോ​ഡേ​ൺ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ, സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ ഏ​റാ​മ​ല എ​ന്നി​വ​രെ പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ൻ ഹാ​ര​മ​ണി​യി​ച്ച് ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റി.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​നെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ താ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​നാ​ണെ​ന്ന് സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ ഏ​റാ​മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കെ​ക്കൂ​റ്റ്, ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ന് പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

