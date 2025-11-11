പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച ഇൻകാസ് ഖത്തർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ചുമതലയേറ്റുtext_fields
ദോഹ: ഇൻകാസ് ഖത്തറിന്റെ പുതിയ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. ന്യൂസലാത്തയിലെ മോഡേൺ ആർട്സ് സെന്ററിൽ കെ.പി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.ടി. അജയ് മോഹന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന പ്രഥമ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികള് അധികാരമേറ്റത്. പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് പുറായിൽ, സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി. ബോബൻ, ട്രഷറർ ജീസ് ജോസഫ്, ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ സമീർ ഏറാമല എന്നിവരെ പി.ടി. അജയ് മോഹൻ ഹാരമണിയിച്ച് ചുമതല കൈമാറി.
ഇൻകാസ് രക്ഷാധികാരി കെ.കെ. ഉസ്മാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അധ്യക്ഷതവഹിച്ച പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് പുറായിൽ, ഇൻകാസ് ഖത്തറിനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.വി. ബോബൻ, ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ സമീർ ഏറാമല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. രക്ഷാധികാരികളായ കെ.കെ. ഉസ്മാൻ, ജോപ്പച്ചൻ തെക്കെക്കൂറ്റ്, ജോൺ ഗിൽബർട്ട്, മുഹമ്മദ് ഷാനവാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പി.ടി. അജയ് മോഹന് പൂച്ചെണ്ട് നൽകി. ട്രഷറർ ജീസ് ജോസഫ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
