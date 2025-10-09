Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 1:41 PM IST

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം അ​ൽ വ​ത​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ, ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്
    ​ദോ​ഹ: എം.​എ​ഫ്.​എ.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട് ആ​ഭ​ര​ണ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സി​ന്റെ ദോ​ഹ​യി​ലെ അ​ൽ വ​ത​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലു​ള്ള ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​തും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ‍യി ഒ​രു​ക്കി​യ സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സി​ന്റെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും പു​തി​യ​തു​മാ​യ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ക്വാ​ളി​റ്റി, വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നീ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭ​ര​ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    എം.​എ​ഫ്.​എ.​ആ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ 2010ൽ ​ഡോ. പി. ​ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ആ​ണ് സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.13 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് അ​തി​ന്റെ മി​ക​വ്, വി​ശ്വാ​സം, ക്വാ​ളി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണം വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​മി​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ മൂ​ല്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നും, പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സൈ​ബ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. ​നി​ല​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലു​മാ​യി ആ​റ് ശാ​ഖ​ക​ളു​ള്ള സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

