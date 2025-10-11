Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightന​വീ​ക​രി​ച്ച സൈ​ബ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 11:01 AM IST

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വീ​ക​രി​ച്ച സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    സൈ​ബ ജ്വ​ല്ല​റി​യു​ടെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം ദോ​ഹ പ​ഴ​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ അ​ൽ വ​ത​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: എം​ഫാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ്‌ സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘സൈ​ബ ജ്വ​ല്ല​റി’​യു​ടെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം ദോ​ഹ പ​ഴ​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ അ​ൽ വ​ത​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​തും മ​നോ​ഹ​ര​വു​മാ​യ ഡി​സൈ​ൻ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം ഒ​രു​ക്കി​യ സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സി​ന്റെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഷോ​റൂം, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​വും പു​തി​യ​തു​മാ​യ അ​ഭി​രു​ചി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൈ​ബ ജ്വ​ല്ല​റി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​മി​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ആ​ർ.​ജെ. സൂ​ര​ജ്, എം​ഫാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദാ​ർ സി.​എം, ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ർ ജോ​സ് ലോ​റ​ൻ​സ്, സ്പോ​ൺ​സ​ർ നാ​സ​ർ മു​ബാ​റ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 13 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​വു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് അ​തി​ന്റെ മി​ക​വ്, വി​ശ്വാ​സം, ക്വാ​ളി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണം വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​മി​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ​നി​ല​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ലു​മാ​യി ആ​റ് ശാ​ഖ​ക​ളു​ള്ള സൈ​ബ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:inauguratedjwelleryQatar Newsrenovated
    News Summary - Renovated Saiba Jewellers inaugurated
    Similar News
    Next Story
    X