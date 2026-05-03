    date_range 3 May 2026 6:49 AM IST
    date_range 3 May 2026 6:49 AM IST

    ഹ​യ്യ വി​സ​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം; വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു മാ​സം കൂ​ടി നീ​ട്ടി

    സം​ഘ​ർ​ഷ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് വി​സ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടിനൽകുന്ന​ത്
    ദോ​ഹ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ൽ പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹ​യ്യ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ മേ​യ് ഏ​ഴു​വ​രെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഹ​യ്യ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി​യാ​ണ് 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി നീ​ട്ടി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ലു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ജൂ​ൺ ആ​ദ്യ​വാ​രം വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രാ​നാ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ഒ​രു ആ​ഴ്ച മു​ന്നേ​യാ​ണ് ഹ​യ്യ വി​സ, അം​ഗീ​കൃ​ത ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഓ​ട്ടോ​മ​റ്റി​ക്ക​ലാ​യി പു​തു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​നേ​ര​ത്തെ പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം വ്യോ​മാ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ച​തും വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മാർച്ച് ആദ്യത്തിൽ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് വി​സ പു​തു​ക്ക​ൽ സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ​സം​ഘ​ർ​ഷ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് വി​സ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​സു​ക​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല.വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തു​മൂ​ലം ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​ച്ച​തും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വും കാ​ര​ണം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​യ യാ​ത്രാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ഈ ​അ​ധി​ക​സ​മ​യം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. ഹ​യ്യ വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ന​മ്പ​ർ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​സ ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, അ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ദേ​ശ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ, ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും.

    TAGS: visa EXTENDED validity
    News Summary - Relief for those on Haya visa; Visa validity extended by one more month
