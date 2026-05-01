    Qatar
    Posted On
    date_range 1 May 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 7:19 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം; നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ

    എയ​ർ ഇ​ന്ത്യ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്, ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ എ​ന്നീ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സും ചെ​ന്നൈ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു, മും​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ ഡ​ൽ​ഹി, മും​ബൈ, ചെ​ന്നൈ, കൊ​ച്ചി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​മൃ​ത് സ​ർ, ബൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സും സ​ർ​വി​സുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തേ, യു.​എ​സ് -ഇ​റാ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ, ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്കി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം കൂ​ടി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​കും. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് എ​ല്ലാ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും യാ​ത്ര സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ത​ത് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നു പു​റ​മേ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ന്‍, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ര്‍വി​സു​ക​ളും എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നാ​ല് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പു​റ​മെ അ​മൃ​ത​സ​ര്‍, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഡ​ല്‍ഹി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ജ​യ്പൂ​ര്‍, ല​ഖ്‌​നൗ, മം​ഗ​ളൂ​രു, മും​ബൈ, തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി, വാ​രാ​ണ​സി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും ഗ​ള്‍ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ര്‍വി​സു​ക​ളാ​ണ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദോ​ഹ, ദു​ബൈ, അ​ബു​ദാ​ബി, റാ​സ​ല്‍ ഖൈ​മ, ഷാ​ര്‍ജ, അ​ല്‍ ഐ​ന്‍, മ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്, ജി​ദ്ദ, റി​യാ​ദ്, ദ​മാം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് എ​യ​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വി​മാ​ന സ​ര്‍വി​സു​ക​ളാ​ണ് പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    

    TAGS: expatriate, flight services, relief
    News Summary - Relief for expatriates; More flight services to the country
