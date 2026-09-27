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    ഇസ്‌ലാമിക് ടാലന്റ് ഫെസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

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    ഇസ്‌ലാമിക് ടാലന്റ് ഫെസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു
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    കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുട്ടികളുടെ കലാവാസനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെൻറർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടാലെൻറിയാ-കുട്ടികളുടെ ഇസ്‌ലാമിക് ടാലന്റ് ഫെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് മസ്ജിദുൽ കബീറിൽ നടക്കും. നാല് കാറ്റഗറി ആയാണ് മത്സരം.

    കിഡ് വിഭാഗ (4-6 വയസ്) ത്തിൽ ഖുർആൻ ഹിഫ്ള്, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ്, ഇസ്ലാമിക ഗാനം സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തി (7-9 വയസ്) ൽ ഖുർആൻ ഹിഫ്ള്, പ്രസംഗം, ഇസ്ലാമിക ഗാനം എന്നീ മത്സരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തി (10-12 വയസ്)ലും സീനിയർ വിഭാഗത്തി (13-15 വയസ്) ലും ഖുർആൻ പാരായണം, പ്രസംഗം, ഇസ്ലാമിക ഗാനം എന്നിവയുമാണ് മത്സര ഇനങ്ങൾ.

    എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ക്വിസ്സ് മത്സരവും ഉണ്ടാകും. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിവരങ്ങൾക്ക് -6900 7007, 6582 9673.

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    News Summary - Registration for Islamic Talent Fest has begun
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