    Posted On
    date_range 21 April 2026 4:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 4:37 PM IST

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേതാക്കൾ ചർച്ചചെയ്തു
    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ -ജോ​ർ​ഡ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ജോ​ർ​ഡൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്രി​ൻ​സ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. അ​മീ​രി ദി​വാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ പൂ​ർ​ണ​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​മീ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത പ്രി​ൻ​സ് അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​മു​ള്ള ജോ​ർ​ഡാ​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നിനുനേ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജോ​ർ​ഡ​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി തു​ട​ർ​ന്നും ഏ​കോ​പ​ന​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നേ​ര​ത്തേ, ദോ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡാ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യു​ടെ (ലെ​ഖ്‌​വി​യ) ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ​ഥാ​നി​യും ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജോ​ർ​ഡാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യ സൈ​ദ് മു​ഫ്‌​ല​ഹ് അ​ൽ ലാ​സി​യും ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:news#gulfnewsqatar​
    News Summary - Regional security: Emir of Qatar and Crown Prince of Jordan hold meeting.
    Similar News
    Next Story
