പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സഹകരണംtext_fields
ദോഹ: ഖത്തറും യു.എസും തമ്മിലുള്ള ഏഴാമത് സ്ട്രാറ്റജിക് ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച സെഷൻ വാഷിങ്ടൺ ഡി.സിയിൽ നടന്നു.
ഖത്തർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഖുലൈഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഖത്തരി സംഘവും അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആലിസൺ ഹുക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗസ്സ, സിറിയ, ലബനാൻ, ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്താൻ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും പൊതുവായ താൽപര്യമുള്ള വിവിധ പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. തന്ത്രപ്രധാന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി യു.എസ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാൻഡാവുമായും അൽ ഖുലൈഫി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം, ഖത്തർ-യു.എസ് സുരക്ഷാ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സേനയായ ലഖ്വിയയുടെ കമാൻഡറുമായ ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ ആൽ ഥാനി, യു.എസ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ക്രിസ്റ്റി നോമുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
സുരക്ഷാ മേഖലയിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദഗ്ധ്യം കൈമാറുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും അവലോകനം ചെയ്തു. ഖത്തർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഖുലൈഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘം ഏഴാമത് ഖത്തർ-യു.എസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register