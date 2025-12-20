Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സഹകരണം

    ഏഴാമത് ഖത്തർ-യു.എസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ചർച്ച നടന്നു
    പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ സഹകരണം
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റും യു.​എ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​ഴാ​മ​ത് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സെ​ഷ​ൻ വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ ഡി.​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​രി സം​ഘ​വും അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ലി​സ​ൺ ഹു​ക്ക​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ​സ്സ, സി​റി​യ, ല​ബ​നാ​ൻ, ഇ​റാ​ൻ, അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, ലാ​റ്റി​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​വാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ​സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഓ​ഫ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ ലാ​ൻ​ഡാ​വു​മാ​യും അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം, ​ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ​സ് സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‌​വി​യ​യു​ടെ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി, യു.​എ​സ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക്രി​സ്റ്റി നോ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖു​ലൈ​ഫി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഏ​ഴാ​മ​ത് ഖ​ത്ത​ർ-​യു.​എ​സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

